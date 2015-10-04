والدة طفلة تعرضت لمحاولة اغتصاب بإحدى المدارس: "الحمد الله بنتى سليمة"

قالت والدة الطالبة ندى التى تعرضت لمحاولة اغتصاب، إن ابنتها تعرضت للتحرش العنيف من قبل مجهول المدرسة الأمر الذى جعلها تدخل فى حالة نفسية متدنية، وتابعت: "الحمد الله بنتى سليمة.. بنتى قاومت المعتدى ولم يتمكن منها "، مستنكرة وقوع هذه الحادثة داخل مقر تعليمى.

وحملت والدة الضحية، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، وزارة الداخلية المسئولية الكاملة، مطالبة بضرورة سرعة ضبط الجانى وتقديمه للعدالة، كما حملت أيضاً وزير التربية والتعليم ما حدث.

وكانت الطفلة "ندى.أ" تلميذة بالصف الرابع بمدرسة الخصوص الرسمية للغات، قد تعرضت لمحاولة اغتصاب، وتبدأ القصة بأن أحد المدرسين بالمدرسة يقوم بإعطاء دروس خصوصية فى إطار المجموعات المدرسية وميعاد الحصة بعد انتهاء اليوم الدراسى وقام المدرس بإلغاء الحصة.

ونظرا لتكدس المدرسة بالطلاب، لدرجة عدم وجود العامل أو تغافله عن أداء مهامه وتركه أطفالاً يجوبون مبنى المدرسة الكبير بدون رعاية وهنا وقعت الطفلة فريسة لطالب بالمرحلة الثانوية، ولما شعرت والدة الطفلة بتأخرها رغم إلغاء الحصة صعدت للدور الرابع مكان الدرس الخصوصى فسمعت صرخات طفلتها لتخرج الطفلة متجردة من ثيابها وسط ذهول الأم، التى حررت محضر بالواقعة برقم 4964 إدارى قسم شرطة الخصوص، وتم القبض على عامل المدرسة للتحقيق معه وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة.