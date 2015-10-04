عبد الرحيم على: الإخوان وحزب النور تعهدا لإسرائيل بحفظ أمنها القومى

قال الإعلامى عبد الرحيم على، مرشح مجلس النواب بدائرة الدقى والعجوزة، إن جماعة الإخوان وحزب النور تعهدا لإسرائيل بالالتزام بكل المعاهدات التى وقعتها مصر معها، كما تعهدت بحفظ الأمن القومى لها.

وأكد أن عودة أنصار الجماعة الإرهابية للبرلمان القادم غير مقبول، وهناك بعض رجال الأعمال طرحوا الحصول على مقعد مجلس النواب بمبلغ 3 ملايين جنيه، مشددا على أن مصر بحاجة لبرلمان توافقى لمنع الانقسام داخل الشارع المصرى.

وأضاف عبد الرحيم على، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك تمويلات خارجية للعديد من القوى السياسية والمرشحين للفوز بمقاعد البرلمان القادم، واصفا الدولة المصرية بـ"العميقة"، لأن عمرها 7 آلاف سنة.

وأشار إلى أنه يوم 28 يونيو ظهر فى إحدى الفضائيات وأكد أنه سيتم تسليم المعزول محمد مرسى لمصلحة السجون، متسائلا عن علاقة السفيرة الأمريكية السابقة "آن باترسون" بتعديلات الدستور.

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