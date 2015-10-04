بدء تلقي المشاركات بجائزة حمدان للحكومة الذكية

بدأ مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أمس، استقبال طلبات الترشح لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية من الجهات الحكومية المشاركة في دورة التحسين لهذا العام حيث تمتد فترة استلام الطلبات من 3 وحتى 8 أكتوبر لجميع فئات الجائزة ماعدا فئات المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والتي ستكون حتى 5 نوفمبر المقبل.

ويمكن للجهات الحكومية التقدم للجائزة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بذلك، ليتم بعد ذلك فرز الطلبات المستوفية للشروط العامة والخاصة بكل فئة وعرضها على المقيمين الدوليين ذوي الاختصاص، حيث تمر عملية التقييم بعدة مراحل منها الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية، وبعد ذلك ترشيح عدد من المبادرات لعملية تصويت الجمهور، ومرحلة التقييم النهائية لفئات الخدمات والأفراد.

استدامة التميز

وحول الموضوع قالت إيمان السويدي مدير مركز نموذج دبي: إن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية معنية بخلق نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الحكومية بما يحقق للمتعاملين تجربة رائدة وفريدة من نوعها، وتعزز الجائزة من روح العمل الجماعي والتعاون لتحقيق الريادة في مستوى الخدمات.

وأضافت السويدي إن الجائزة تعزز من الترابط والعمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية في الإمارة، وتزيد من فرص مشاركة المتعاملين في عملية تحسين هذه الخدمات، وإنجاز الأهداف التي تسعى لها إمارة دبي في خلق بيئة عمل ذكية تسهم في زيادة رضا المتعاملين، ويعزز من كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لهم، ويضمن الاستدامة في تميز نتائج تحسين الخدمات التي تم تحقيقها. وإن النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من خلال المبادرات التي تم طرحها هي نتاج عمل دام عاماً كاملاً من موظفي الجهات الحكومية وقادة وفرق الابتكار.

شروط الجائزة

ويعتمد مركز نموذج دبي عدداً من الشروط للمشاركة في الجائزة، حيث يجب أن تكون الخدمة الرئيسية المشاركة مدرجة على أجندة تحسين الخدمات المعتمدة من قبل مركز نموذج دبي في العام الحالي للمشاركة في أي فئة من فئات الخدمات والمبادرات (ماعدا فئة أفضل خدمة حكومية جديدة)، وأن يكون تحسين الخدمة الرئيسية المشاركة قد تم باستخدام منهجيات وأدوات نموذج دبي للخدمات الحكومية، حيث لا يمكن للجهة الحكومية بإعادة ترشيح نفس المبادرة في السنوات اللاحقة، إلا في حال تطبيق أفكار وتعديلات جديدة وجوهرية لتحسينها، ولا يمكن للجهة الحكومية بأن ترشح نفس المبادرة، للمشاركة في أكثر من فئة من فئات الجائزة، إضافة إلى العديد من الشروط العامة والخاصة بكل فئة.

فئات الجائزة

ويندرج تحت مظلة الجائزة عدد من الفئات المقسمة إلى: فئات المبادرات: والتي تشمل جائزة الجمهور، وكأس بناة المدينة، وجائزة الرقم واحد، وفئة أفضل خدمة حكومية جديدة، وفئة أفضل مبادرة حكومية ريادية، وفئة أفضل شراكة حكومية، وفئة أفضل شراكة مع الجمهور، وفئة أفضل تعاون داخلي لتحسين الخدمة، وفئة أفضل شراكة مع القطاع الخاص.

بينما تتضمن فئات الأفراد: فئة أفضل قائد ابتكار، وفئة أفضل فريق ابتكار، وفئة أفضل مدير مركز خدمة، وفئة أفضل نجم خدمة، وفئة أفضل نجم للتكامل الذكي، وفئة أفضل مدير مركز اتصال.

إضافة إلى فئات قنوات تقديم الخدمة والتي تشمل: فئة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، وفئة حياة المتعامل «تطبيق ذكي مشترك»، وفئة أفضل مركز خدمة، وفئة أفضل مركز خدمة مشترك، وفئة أفضل موقع إلكتروني، وفئة أفضل مركز اتصال.

حفل سنوي

ينظم مركز نموذج دبي حفلاً سنوياً للإعلان عن المرشحين والذي سيقام في نوفمبر هذا العام بحضور المديرين العامين وقادة وفرق الابتكار من الجهات الحكومية التي تطبق منهجية نموذج دبي لتحسين الخدمات، كما سيتم تنظيم الحفل السنوي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية في ديسمبر برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتكريم الفائزين بجميع فئات الجائزة.