شرطة رأس الخيمة تقبض على آسيوي حاول قتل امرأة

تمكنت شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع شرطة أبوظبي من إلقاء القبض على آسيوي حاول قتل امرأة في أحد منازل رأس الخيمة في غضون أقل من 5 ساعات على تلقي البلاغ صباح أمس، حيث انتقلت جميع الجهات المختصة بشرطة رأس الخيمة لمكان الحادثة، وتم نقل المصابة إلى إحدى مستشفيات الإمارة لتلقي العلاج اللازم، في حين تم تشكيل فريق عمل وتكثيف الجهود سعياً للوصول إلى الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة في محاولته لقتل المرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن التوصل للمشتبه به وهو آسيوي الجنسية يدعى (ش.س.أ 33 عاماً) وكان موجوداً في إمارة أبوظبي.

وأكد اللواء علي بن عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن الأجهزة الأمنية بالدولة بشكل عام، وشرطة رأس الخيمة تحديداً، تعمل على توفير واحة من الأمان لجميع القاطنين في الإمارة من خلال مواكبتها لمتطلبات العصر، مثمناً مدى التعاون الفعال والمثمر بين جميع القيادات والإدارات العامة على مستوى الدولة والتي تربط الجميع بعلاقات متميزة، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي وتسخيرها لكل الجهود والإمكانيات لبسط الأمن والأمان، متمنياً لمسيرتها الأمنية الاستمرار في تميزها وريادتها محلياً وعالمياً.تفاصيل

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وأشار العميد عبدالله منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة إلى أنه خلال أخذ المعلومات المبدئية من المتهم وبمواجهته بجريمته، اعترف بالواقعة وبمحاولته قتل امرأة من الجنسية الآسيوية وتدعى «ذ.ب.م 25 عاماً» لأسباب شخصية بينهما، وبعد طعنه لها بواسطة سلاح أبيض «سكين» فر هارباً من المكان متوجهاً لأحد أصدقائه بأبوظبي في محاولة منه للهروب خارج الدولة، ولكن كانت أجهزة الشرطة سباقة في الوصول إليه قبل الفرار من جريمته.