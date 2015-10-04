الشيخة فاطمة تثمّن تعيين هند العويس مستشارة أولى للأمم المتحدة

ثمنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الإنجاز الذي حققته هند عبد العزيز العويس بتعيينها في منصب مستشارة أولى في المقر الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

واعتبرت سمو الشيخة فاطمة أن هذا الإنجاز يكمل المسيرة التي بدأتها المرأة الإماراتية، وأكدت أن ما حققته العويس يضاف إلى الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية ضمن أولويات استراتيجية تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، ويخدم الهدف الاستراتيجي المعني بتعزيز صورتها في المحافل الإقليمية والدولية. وتمنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لهند العويس التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليها، لتكون نموذجاً مشرفاً للمرأة الإماراتية.

على صعيد متصل، قالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، إن هذا الإنجاز الذي حققته هند العويس يضاف إلى سجل الفخر والاعتزاز للمرأة الإماراتية، التي أثبتت من خلاله أن ما وصلت إليه ما هو إلا ثمرة غرس حرصت عليه القيادة الرشيدة، لتعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع الصعد.

ونوهت السويدي بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الذي يبرز في توجيه المرأة لإثبات وجودها والاستفادة من الفرص المتاحة أمامها للمشاركة في التنمية المستدامة، جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، وبفضل ذلك أصبحت المرأة الإماراتية تتبوأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات، وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث، من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار.

جدير بالذكر أن هند العويس التحقت بالسلك الدبلوماسي عام 2000، وشغلت أثناء عملها في وزارة الخارجية، منصب مساعدة خاصة لوزير الخارجية، وتولت في الآونة الأخيرة منصب مستشارة والقائمة بالأعمال بالنيابة للمندوبية الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقادت خلاله عدداً من المبادرات عن المرأة والأمن والسلم، وهي تحمل درجة الماجستير في الفنون والسياسة العامة من كلية تيش للفنون في نيويورك، ودرجة الماجستير في الشؤون الدولية من الجامعة اللبنانية الأميركية، وتتابع حالياً دراستها للحصول على الدكتوراه في كلية ستاينهارت لثقافة الحضارة في جامعة نيويورك.