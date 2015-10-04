حظك اليوم برج الحمل الإثنين 5 أكتوبر 2015

برج الحمل .. حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015 . هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الحمل اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015

تتحرك الكواكب في هذا الشهر لتتغير مواقعها وطوالعها، ما يعني جديداً في حياتك وتبدل في بعض المواقع. لا شك ان هذا الشهر يترك اثرا في نفسك فتبدو منشغلا جدا متحركا في كل الاتجاهات مسابقا الوقت لأداء مهماتك.

قد تبرز اولويات وتزول اهتمامات سابقه الا انك تعالج الامر بأعصاب متوترة قليلاً لكن بدون أي شك تأتي النتائج لتريحك وتطمئنك اذ انك وسط المعمعة تظهر جرأة وشجاعة ومثابرة وتقود تياراً ربما او فريق عمل او تكون الملهم لهذا الفريق وتبرز قدراتك فتحقق نجاحاً مهنياً لولا انك تميل الى بعض التشنج والعدائية في تعاطيك مع بعض المحيط.

أقول هذا لأحذرك من بعض التطرف الا ان ا لوضع الفلكي العام يدعو للاطمئنان فكواكب مارس وفينوس ومركور تستقر معظم ايام هذا الشهر في موقعين محبين لك هما الاسد والميزان ما يعني وعوداً كثيرة والتفاتات حلوة وحباً ونجاحاً في المجال الشخصي.



شبكةعيونالإخبارية

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