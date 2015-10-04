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إنجاز التحول الإلكتروني لإجراءات توصيل الغاز الطبيعي في الشارقة

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إنجاز التحول الإلكتروني لإجراءات توصيل الغاز الطبيعي في الشارقة إنجاز التحول الإلكتروني لإجراءات توصيل الغاز الطبيعي في الشارقة

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إنجاز مشروع التحول الإلكتروني لاستقبال طلبات وتنفيذ إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للأجهزة المنزلية وتوفير أجهزة كمبيوتر لوحية للفنيين لمتابعة الطلبات، وذلك بهدف تيسير الإجراءات واتباع أفضل النظم وتوفير الوقت والجهد على المشتركين.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

وقود بديل

وأكد أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال «الاسطوانات»، حيث يسهم في الحفاظ على البيئة وهو متوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة، إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تدريب وتأهيل الفنيين بإدارة توزيع الغاز الطبيعي لأداء مهاهم بجودة وأمان تام، كما وفرت لهم أجهزة كمبيوتر لوحية لمتابعة الطلبات وإنجازها في أسرع وقت، كما تم تمديد ساعات العمل بقسم توصيل الغاز الطبيعي للأجهزة المنزلية ليكون من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع للتيسير على المشتركين.

متوسط الطلبات

وأوضحت المهندسة آمنة بن هده مدير إدارة توزيع الغاز الطبيعي أن متوسط طلبات توصيل الغاز الطبيعي للأجهزة المنزلية يتراوح بين 70 إلى 85 طلباً يومياً، وتم إنجاز أكثر من 11 ألف طلب اعتباراً من أول العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن عدد المشتركين في خدمات الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة تجاوز 250 ألف مشترك، وأن الهيئة مستمرة في التوسعات لشبكة الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة بمدينة الشارقة والمنطقة الشرقية، حيث انتهت إدارة توزيع الغاز الطبيعي من أعمال توسعة الغاز الطبيعي وتمديدات خطوط أنابيب خدمة الغاز الطبيعي في عدد من المناطق السكنية الجديدة في مدينة الشارقة، وهي مناطق: النوف 1 حتى النوف 4 والقراين 5 والجرينة 1، وذلك لإتاحة الفرصة لسكان هذه المناطق الجديدة للاستفادة من من الخدمة الحيوية التي تعد الأولى من نوعها في المناطق، ويمكن لسكان هذه المناطق الجديدة الاستفادة من الخدمة والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مساكنهم حسب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة، وذلك عن طريق مراجعة مركز المتابعة المعني التابع للهيئة.

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