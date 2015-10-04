حظك اليوم برج الجدي الإثنين 5 أكتوبر 2015

برج الجدي .. حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015 . هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الجدي اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015

ضع استراتيجية لاعمالك يا عزيزي وحاول ان تبعد عنك الحسد والناس المتربصين بك والمستائين من نجاحك، لانك تنتصر على هؤلاء وتتقدم بمساعيك نحو التعويض عن خسارة سابقة اذ تتاح لك فرصة جيدة لمتابعة عمل انقطع.

تتحسن اوضاعك المالية بدون أي شك واذا كنت قد تعرضت لخسارة او إفلاس فإنك تستعيد انفاسك وربما تتلقى عرضا من مؤسسة او مرجعية عرفتها بالسابق لمزاولة عمل جديد او تولي مهمة غبت عنها. قد يخاف منك البعض ويعترضون طريقك وتضطر الى اعتماد اساليب جديدة لنيل رضا بعض الجهات. تضحي ببعض الشروط لكنك تتوصل الى السلام مع نفسك في منتصف الشهر.

وحده الخسوف الحاصل يوم الاثنين يزعجك وقد يشير الى تظلم او اهانة او حدث لا يروق لك. الا ان انتقال كوكب مارس الى برج العذراء الجمعة وانضمامه الى جوبيتير فيوسع امامك الساحة ويجعلك تتصرف بذكاء ودبلوماسية وقدرات عالية لتطويق أي خطر يداهمك.



شبكةعيونالإخبارية

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