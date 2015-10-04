حظك اليوم: توقعات الأبراج الإثنين 5 أكتوبر 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الإثنين 5 أكتوبر 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الإثنين 5 أكتوبر 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء

4-حظك اليوم برج السرطان

5 - حظك اليوم برج " الأسد "

6- حظك اليوم برج العذراء

7- حظك اليوم برج الميزان

8- حظك اليوم برج العقرب

9- حظك اليوم برج القوس

10- حظك اليوم برج الجدى

11- حظك اليوم برج الدلو

12- حظك اليوم برج الحوت

>أصحاب برج الحمل لا يستطيعون إدارة شئونهم المالية بكفاءة ولذلك لا تجدهم ناجحين فى الأعمال التى تتطلب التعامل بالورقة والقلم، ولكن مولود هذا البرج لديه أحلام وطموحات كبيرة ومتعددة، ولهم فكر متجدد واستراتيجى يستطيع أن يقدمها للمؤسسة التى يعمل بها.>هذا الرجل صاحب طراز فريد من نوعه يحب الحياة المترفة والرغدة، يعيش فى الهدوء ونجده يلجأ كثيرا إلى البحر للتمتع بزرقة المياه فيه فهو عاشق للون الأزرق ومشتقاته ولهذا يحب حجر الياقوت الأزرق، مولود برج الثور يعشق بيته وأسرته وهو صبور ويتحمل المتاعب والمشاق.>دائما ما تبهر مولود برج الجوزاء الأشياء الحديثة والبراقة، فهو يستغنى عن القديم القيم فى سبيل الحصول على الشىء المبهر بسرعة، ولكنه كثيرا ما يندم على ذلك ويرى أن تصرفاته متسرعة، هذا الرجل يعشق الصداقة ولديه الكثير من الأصدقاء.>صاحب برج السرطان وجهه يعبر عن ما لا يستطيع البوح به، مشاعره مرهفة وحسه عال، يتعلم من الخطأ ولا يكرره أبدا، يستطيع أن يتحكم فى مشاعره المرهفة هذه ويعتبره البعض إنسانا غامشا ولكنه عكس ذلك.> هذا الرجل رومانسى بالفطرة، قوى مثابر يتحمل كل المشاكل والصعاب إلا المشاكل العاطفية ويتساوى فى هذا أصحاب البرج من النساء والرجال مشاكلهم العاطفية تؤثر على أدائهم بشكل كبير وتعطيهم دفعة سلبية، يعجز خلالها عن التفكير فى الأسباب التى دفعته لهذه المشكلات والصدمات، لكنه على الجانب الآخر ناجح فى عمله ويسعى إلى المثالية .>ينتاب الرجال من أصحاب برج العذراء طبيعة زئبقية والشعور التوتر والقلق فى كل تصرفاتهم وأفعالهم، ولكن مواليد هذا البرج دائما ما يتصفون بالشجاعة والثقة بالنفس.>معروف عن رجل برج الميزان عدم اتخاذه لأى قرار من دون دراسة وتحليل ولهذا نجد أن كل قراراته رصينة وجادة وأحيانا يتنحى عن اتخاذ القرار لعدم وضوح نتائج أبحاثه، لذلك يعتبر صاحب هذا البرج من أفضل السياسيين والذين يعملوا فى العمل العام.>مولود برج العقرب صاحب المتناقضات فتراه مرة خير ويعمل كل ما فى وسعه لفعل هذا الخير ومرة أخرى تجده شريرا، وهذا ناتج من طبيعته المائية وتأثره بكوكب المريخ، هو مستقل وذو إرادة قوية تجعل الكثير من أصدقاءه يلجأون إليه ولن يتردد فى مساعدة أحدا منهم فهو يفكر ويتصرف فى وقت واحد.>مولود برج القوس له طبيعة تجعله يتصدر الصفوف فى كل المجالات التى يخوضها، ومن النادر أن تخطئ سهامه هدفها ولأن من عيوبه سرعة الغضب، فيمكن أن يخسر أحباءه ولكنهم فى النهاية يقدرون موقفه .>صاحب برج الجدى يقدس العائلة، ويلجأ إليه الكبير والصغير فيه لحل المشاكل، ومبادئه تدور حول الحق والحكمة، لديهم قلق زائد قد يؤدى بهم إلى الشعور الدائم بالخوف والكآبة، وهم إذا ما تحاشوا الانفعالات النفسية الكئيبة وشعور التشاؤم ينطلقون فى حياتهم بنشاط وحيوية ليس لهما نظير.>صاحب برج الدلو له ذاكرة حديدية أورانوس بقدرة تركيز أكبر تجعله قادرا على التقاط ما يدور حوله، كما أنه له القدرة على خوض المجهول وامتصاص الأسرار الغامضة إلى نوع غريب من الحدس الذى يعطيهم درجة عالية من الاستبصار أو بعد النظر.>مولود برج الحوت لديه حاسة سادسة فى توقع الأشياء، كما أن أحلامه تصدق فى أغلب الأحيان وله قوة ذاكرة خارقة، صاحب برج الحوت متقلب ومتذبذب، أعماقه شديد العمق والغموض كأعماق المحيط.