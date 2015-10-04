صورة - ملعب ' سوسة ' لن يستضيف نهائي الكونفدرالية إلا في حالة واحدة

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التوجه إلى لاعبي النجم الساحلي عقب المباراة لتحيتهم على الأداء وتهنئتهم بالتأهل إلى الكونفدرالية.

الزمالك فاز بثلاثية مقابل لاشيء في إياب نصف نهائي الكونفدرالية. ولكن ودع البطولة.

وعقب صافرة النهاية اتجه مرتضى منصور إلى أرضية ملعب بتروسبورت متجها إلى لاعبي النجم الساحلي.

وهنئ رئيس نادي الزمالك لاعبي النجم الساحلي على الأداء والتأهل على حساب الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية.

واستغل النجم الساحلي الفوز ذهابا 5-1 ليتأهل إلى نهائي الكونفدرالية في انتظار المتأهل من مواجهة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس.