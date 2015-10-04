بالفيديو - أهداف و ' كباري ' في ملخص انتصار الزمالك التاريخي على النجم الساحلي

في مباراة حفلت بالعديد من المشاهد المشتعلة، حقق الزمالك فوزا رائعا على النجم الساحلي بثلاثية نظيفة وكان على بعد هدف من التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية.

في مباراة حفلت بالعديد من المشاهد المشتعلة، حقق الزمالك فوزا رائعا على النجم الساحلي بثلاثية نظيفة وكان على بعد هدف من التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية.

وحل النجم الساحلي ضيفا على الزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز في الذهاب 5-1.

وسجل الزمالك الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة ثلاثة أهداف حتى الدقيقة 70 واقترب كثيرا من تحقيق المعجزة.

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