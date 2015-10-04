أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 5 أكتوبر 2015

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 5 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج العذراء الإثنين 5 أكتوبر 2015

.. الإثنين 5 أكتوبر 2015 . هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج العذراء اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015
يبدأ الشهر بشكل روتيني يحبطك في بعض الاحيان رغم ان معنوياتك تكون قوية وحدسك ممتازاً. ان الكسوف في حياتك قد يحمل جديداً الى حياتك ويعني تغييراً كبيرا يجعلك تقوم بخيارات اخرى وتبدل الاتجاه ربما، ويأتيك بظروف لم تتوقعها تساعدك على انطلاقة جديدة او تدفعك الى ايجاد الحلول لما كان عالقاً.
هذا لا يعني ان الامر يمر بدون صعوبات لا بل انك تواجه مشكلة على الصعيد المالي تتعلق بمنتج ربما او بمشروع يحتاج الى اعادة نظر والى تخطيط جديد. كذلك تضطر الى القيام بتصحيحات وإصلاحات تتطلب نفقات اضافية سواء تعلق الامر بشأن منزلي وعائلية او بأمور مهنية مع هذه الكسوف تتبدل قناعات واعتبارات كثيرة خاصة وان خسوفا يتبع بتاريخ 28 في برج الحمل، ويتحدث عن مأساة ربما يعيشها بعض الاصدقاء او يشير اى دورة جديدة من التعاطي مع بعض الجهات.
ندعوك للانتباه في هذه الفترة الى امنك وسلامتك وعدم المجازفة او المغامرة في مجالات دقيقة. 
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى