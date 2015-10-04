حظك اليوم برج العذراء الإثنين 5 أكتوبر 2015

برج العذراء .. حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015 . هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج العذراء اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015

يبدأ الشهر بشكل روتيني يحبطك في بعض الاحيان رغم ان معنوياتك تكون قوية وحدسك ممتازاً. ان الكسوف في حياتك قد يحمل جديداً الى حياتك ويعني تغييراً كبيرا يجعلك تقوم بخيارات اخرى وتبدل الاتجاه ربما، ويأتيك بظروف لم تتوقعها تساعدك على انطلاقة جديدة او تدفعك الى ايجاد الحلول لما كان عالقاً.

هذا لا يعني ان الامر يمر بدون صعوبات لا بل انك تواجه مشكلة على الصعيد المالي تتعلق بمنتج ربما او بمشروع يحتاج الى اعادة نظر والى تخطيط جديد. كذلك تضطر الى القيام بتصحيحات وإصلاحات تتطلب نفقات اضافية سواء تعلق الامر بشأن منزلي وعائلية او بأمور مهنية مع هذه الكسوف تتبدل قناعات واعتبارات كثيرة خاصة وان خسوفا يتبع بتاريخ 28 في برج الحمل، ويتحدث عن مأساة ربما يعيشها بعض الاصدقاء او يشير اى دورة جديدة من التعاطي مع بعض الجهات.

ندعوك للانتباه في هذه الفترة الى امنك وسلامتك وعدم المجازفة او المغامرة في مجالات دقيقة.



شبكةعيونالإخبارية

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