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مؤتمر فيريرا - عن أشياء لم يراها طوال مسيرته الكروية واللاعب المستفز

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مؤتمر فيريرا - عن أشياء لم يراها طوال مسيرته الكروية واللاعب المستفز مؤتمر فيريرا - عن أشياء لم يراها طوال مسيرته الكروية واللاعب المستفز

عن أشياء لم يراها طوال مسيرته في الملاعب والتحكيم سبب الهزيمة ولاعب النجم الساحلي المستفز. تحدث البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عقب الخروج من الكونفدرالية.

الزمالك فاز بثلاثية مقابل لاشيء أمام النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية. ولكنه ودع البطولة بعد الخسارة ذهابا 5-1.

وتحدث فيريرا المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن أداء النجم الساحلي والزمالك والتحيكم.

وكل ما يلي على لسان المدير الفني للزمالك.

أشياء غريبة

"لقد رأيت في المباراة ما لم أراه طوال حياتي بالكامل".

"لم أفصح عن أي شيء حتى لا أتعرض للإيقاف".

"ولكن ما رأيته لم أراه طوال حياتي. النجم لم يلعب كرة القدم".

"النجم استخدم الإرهاب في لقاء الذهاب وبتلك الطريقة حقق الفوز والتأهل ليس أكثر".

"لم يلعب الفريق التونسي أي كرة قدم في الشوط الثاني".

"خسارة الذهاب بسبب التحكيم والخروج من الكونفدرالية بسبب ذلك أيضا".

اللاعب المستفز

"بغداد بونجاح مهاجم النجم الساحلي كان يستحق الطرد".

"بونجاح واللاعب رقم 17 (مروان تاج) لم يمارسا كرة القدم نهائيا".

"طوال أحداث المباراة كان يستفز لاعبي الزمالك وكان يستحق الطرد مثله مثل اللاعب الأخر".

"ولكن حكم المباراة لم يخدم الزمالك".

"الزمالك بالتأكيد تأثر بالطرد في أول 10 دقائق. ولكننا بالتأكيد كنا الأفضل طوال أحداث المباراة".

"وكنا الأقرب للتأهل وكان يمكننا تسجيل أكثر من 3 أهداف ولكن في النهاية لم يحدث ذلك".

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فيديو اليوم السابع