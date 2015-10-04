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إصابة أيمن حفني

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إصابة أيمن حفني إصابة أيمن حفني

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه توجه عقب فوز فريقه على النجم الساحلي 3-0 وخروجه من كأس الكونفدرالية ليهنيء رئيس الفريق التونسي في غرف خلع الملابس.

وتأهل النجم على حساب الزمالك بفوزه 5-4 بمجموع اللقائين وكان الفريق الأبيض قاب قوسين أو أدنى من التأهل للنهائي.

وأضاف منصور عبر قناة صدى البلد يوم السبت "هنأت لاعبي النجم ولاعبي الزمالك عقب المباراة على الأداء وقلت لرئيس النجم أتمنى أن يفوز الأهلي عليكم في النهائي".

وتابع "أقولها بكل صدق. أتمنى فوز الأهلي بالكونفدرالية".

ويلعب الأهلي مع أورلاندو يوم الأحد لتعويض خسارة الذهاب 1-0 على أن يلتقي الفائز بالنجم.

يذكر أن إياب المباراة النهائية ستلعب على ملعب سوسة.

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