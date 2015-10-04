حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 5 أكتوبر 2015

برج الجوزاء .. حظك اليومالإثنين 5 أكتوبر 2015 . هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الجوزاء اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015

لولا الخسوف الحاصل هذا الشهر في برج العذراء والذي يؤثر عليك مباشرة لكانت الامور تسير بشكل رائع وهي كذلك ان فينوس في الاسد يغازل مارس في البرج نفسه ومركور في الميزان ويجلب اليك آمالا كثيرة وتطورات مميزة. وقد يعني هذا الخسوف ايضا ولادة في العائلة. اما الوجه السلبي فهو خلافات عائلية قد تحصل او تغيرات طارئة تقض مضجعك في بعض الاحيان.

واخص بالذكر مواليد الدائرة الأولى الذين يعانون أيضا من عودة ساتورن الى مواجهة برجهم في القوس والتي تنافر فلكي مع جوبيتير في برج العذراء. يشكل هذا الطالع بعض الإرباك لمواليد الجوزاء في الدائرة الأولى اذ يعني في بعض الأحيان خسارة او تراجعاً صحيا او انفصالا او استقالة، إلا ان الذهنية السائدة في هذا الشهر تكون ايجابية تصارح وتكافح يا عزيزي وتجد حلولاً في كل مجال مدعوماً بكوكب مارس الذي يوفر لك الطاقة الكبرى لمواجهة كل مشكلة وإيجاد الحلول السعيدة.

تحسن ادارة شؤونك بفضل كوكب مركور وتتوصل الى أعلى المراكز لشرح قضيتك وإحراز النجاح في مجال صعب للغاية. بعض مواليد الجوزاء يبدأون ورشة ويخوضون تجربة استثمارية جديدة ويستعيدون عافيتهم ابتداء من تاريخ 23.



شبكةعيونالإخبارية

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