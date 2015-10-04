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زعيم الحوثيين يحرض على قتل الصحفيين في اليمن

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زعيم الحوثيين يحرض على قتل الصحفيين في اليمن زعيم الحوثيين يحرض على قتل الصحفيين في اليمن

عبد الملك الحوثي

وصف زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي في في خطاب له، الصحفيين بأنهم ” خونة “، و هدد  بأنه “يجب أن يكون هناك عمل في مواجهتهم “. مما دفع الاتحاد الدولي للصحفيين ببعث رسالة إلى  عبدالملك الحوثي حذره فيها بتحميله المسؤولية شخصيًا عن سلامة الصحفيين اليمنيين، و حذره من مهاجمة الصحفيين و أن الاعتداء على الصحفيين هو خرق للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

و أفادت ” العربية ” أن الاتحاد الدولي للصحفيين أرسل نسخة من الرسالة الى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ، طالبه فيها بأن يستخدم سلطة الأمم المتحدة الكاملة والقانون، وأن يضع نفوذ الأمم المتحدة الدبلوماسي للمساعدة في مواجهة المخاطر التي يواجهها الصحفيين  في اليمن.

وقال رئيس الإتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة : ‘‘ إننا نعتبر هذه التصريحات توجيها مباشرًا لأتباع الحوثي بقتل الصحفيين المستقلين في اليمن، وإننا نطالبكم بإصدار أوامر واضحة لأتباعكم بعدم استهداف الصحفيين ’’.

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