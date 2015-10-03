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غدًا.. إعادة محاكمة متهمي «خلية الزيتون»

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غدًا.. إعادة محاكمة متهمي «خلية الزيتون» غدًا.. إعادة محاكمة متهمي «خلية الزيتون»

سجن – تعبيرية

تنظر محكمة «جنايات القاهرة»، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عصام أبو العلا، إعادة محاكمة 25 متهمًا، بتهمة اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ستة أعوام، والمعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الزيتون».

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت في يونيو من العام الماضي بأحكام متفاوتة في حق المتهمين، ما بين السجن المؤبد، والسجن من 7 إلى عشر سنوات، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، قبل أن يقوم الدفاع والنيابة بالطعن على الحكم الصادر، ليجري تحديد الدائرة الحالية، لنظر إعادة محاكمة المتهمين في الدعوى.

كانت النيابة نسبت إلى المتهمين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة “سرية الولاء والبراء” وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

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