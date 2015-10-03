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وصول الدفعة الأولى من جثامين الحجاج الإيرانيين في حادث منى

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وصول الدفعة الأولى من جثامين الحجاج الإيرانيين في حادث منى وصول الدفعة الأولى من جثامين الحجاج الإيرانيين في حادث منى

ضحايا مشعر منى

هبطت اليوم السبت في طهران طائرًة تقل الدفعة الأولى من جثامين الحجاج الإيرانيين الذين توفوا في حادث التدافع في مشعر منى بالسعودية مؤخرًا.

وأفادت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» نقلا عن   «فوكس نيوز» الأمريكية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وعددًا من كبار المسئولين كانوا في استقبال الطائرة التي تقل جثامين 104 من الحجاج. ومن المقرر أن تصل في وقٍت لاحٍق اليوم طائرة ثانية تقل دفعة أخرى من جثامين الحجاج الإيرانيين.

يشار إلى أن العدد الأكبر من ضحايا حادث التدافع في منى من الإيرانيين وبلغ عددهم 464 شخصًا.

 

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