غدًا.. محاكمة «ريان الأرانب» وزوجته

تنظر «المحكمة الاقتصادية»، غدًا الأحد، برئاسة المستشار أشرف عيسى، إعادة محاكمة المتهم تامر رضا على ابراهيم عزام وشهرته تامر عزام الشهير بـ”ريان الأرانب”، وزوجته زينب محمود عبد الفتاح في قضايا شيكات ونصب وصادر بها أحكام.

كانت «محكمة النقض»، ألغت في وقت سابق، الحكم الصادر من جنايات الاقتصادية، القاضي بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد7 سنوات وزوجته بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على 546 شخصًا بمبالغ اجماليها 320 مليون جنية بنسبة فوائد قدرها 25 % ارباح للاستثمارها في مجال تجارة الأرانب وأسس على ذلك مزرعة أرانب باسم “أرنوب “.