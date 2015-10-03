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«الكاف» يغرّم النجم 40 ألف دولار بسبب مديره الفني

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«الكاف» يغرّم النجم 40 ألف دولار بسبب مديره الفني «الكاف» يغرّم النجم 40 ألف دولار بسبب مديره الفني

وقع «الاتحاد الإفريقي» غرامات مالية بلغت 40 ألف دولار على نادي «النجم الساحلي» التونسي قبل مباراته أمام الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وغرم الكاف النجم الساحلي بسبب الشماريخ التي أشعلتها الجماهير في مباراة سوسة، بجانب غرامة مالية بسبب اقتحام الملعب من قبل أحد المشجعين خلال اللقاء، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وجرى توقيع غرامٍة ماليٍة على المدير الفني لفريق النجم الساحلي فوز البنزرتي بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة.

يذكر،  أن المباراة انتهت بفوز النجم الساحلي على الزمالك (1-5)، وانتهت مباراة العودة مساء اليوم السبت على ملعب بترو سبورت، بتغلب الزمالك على ضيفة 3 مقابل لا شيء.

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