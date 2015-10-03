5 خطوات سريعة لتوسيع المطبخ الضيق

تواجه الكثيرات مشكلة ضيق المطابخ، خصوصاً في الشقق العصرية التي تفتقر إلى المساحة؛ مما يعيق حركاتهن أثناء الطهو.

إليك أبرز 5 خطوات لا بدّ من تطبيقها لحلّ مشكلة المطابخ الضيّقة.

أولاً: احرصي على اقتناء الأجهزة متعددة الاستعمالات، كفرن الغاز والميكروويف المدمجين لتوفير المساحة في المطبخ الضيق. كذلك، يمكن استعمال الجرار، التي يمكن وضعها فوق بعضها البعض، مما يساعدك على التخزين بشكل أنيق.

قبل وبعد: صور غرفة نوم Jessica Alba

ثانياً: رتّبي الأدوات وفقاً لأولوية استخدامها. ضعي الأدوات الأكثر استخداماً في متناول يديك، والأقل استخداماً في وحدات التخزين العلويّة، مما يساعدك في الحصول على مساحة للعمل، من دون التسبّب بالفوضى.

ثالثاً: قومي بالاهتمام بالإضاءة، إذ تعتبر واحدة من أهمّ الأمور لحلّ مشكلة المطابخ الضيقة. لذا، يطلب تنسيقها بشكل مدروس، ومن الممكن أن تدخل ضمن وحدات التخزين.

رابعاً: لا بدّ من تثبيت عدد وافر من الرفوف العملية على الجدران واستخدام الدرف السحابة للخزائن.

خامساً: لا تهملي الزوايا، إذ يمكن تحويلها إلى مساحات تخزين بعد تثبيت الرفوف المفتوحة، مما تيح لك إمكانية استخدام الأشياء بسهولة.

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