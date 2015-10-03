حظك اليوم برج القوس الإثنين 5 أكتوبر 2015

برج القوس .. حظك اليومالإثنين 5 أكتوبر 2015. هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج القوس اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015

تسير الأمور بشكل جيد في بداية الشهر الذي يعدك بترقية او بخبر ممتاز او بمفاجأة قد تكون مصيرية. تحقق المرتجى وتسير نحو اهدافك واثقا، فتتولى مسؤوليات جديدة او تجد مكانك اخيرا وترتاح لسير الامور.

تبرهن عن كفاءة مطلقة فتثبت مرة جديدة، انه يمكن الاتكال عليك والركون الى نصائحك واقتراحاتك. قد تقود جماعة وتتخذ قراراً مهماً وتحقق ارباحاً تفوق آمالك ربما. يطرأ ما يفك القيد عن مشروع جديد فتشكر السماء على هذا الحظ الذي تهبه اليك. ان كوكب مارس في برج الاسد مناسب جداً ويغمرك بالمغامرات والهدايا شرط الا ترتكب حماقة وتقبل على مبادرات متهورة او قرارات ارتجالية. مسؤوليات جديدة او تجد مكانك اخيرا وترتاح لسير الأمور. تبرهن عن كفاءة مطلقة فتثبت مرة جديدة انه يمكن الاتكال عليك والركون الى نصائحك واقتراحاتك.

قد تقود جماعة وتتخذ قرارا مهما وتحقق ارباحا تفوق آمالك ربما. يطرأ ما يفك القيد عن مشروع جديد فتشكر السماء على هذا الحظ الذي تهبه اليك. ان كوكب مارس في برج الاسد مناسب جداً ويغمرك بالمغامرات والهدايا شرط الا ترتكب حماقة وتقبل على مبادرات متهورة او قرارات ارتجالية.يسجل هذا الشهر كسوفا وتبدوا معنيا اكثر بالكسوف الذي قد يشكل مفترق طريق لبعض مواليد القوس ويدعوهم الى إعادة النظر ببعض الانتماءات او العلاقات وقد يعني هذا الكسوف تغييراً في بعض حياة المقربين وانقلابات في الأوضاع وتغييرات مفاجئة وغير منتظرة، تستدعي تدخلك لمواساتهم ربما او لتشجيعهم على الاستمرار وتغذية الآمال الجديدة.

قد تجد نفسك عزيزي القوس وخصوصا مواليد الدائرتين الاولى والثانية في وضع غير مستقر ما يتطلب في هذه الفترة الانتباه الى كل كلمة تتفوه بها، والى كل مسار تختاره. قد يغير بعض الأولاد اذا كان لديك ابناء خياراتهم التعليمية وتوجهاتهم او يسافرون بحثا عن جديد او يتكيفون مع بعض القوانين والقواعد الحديثة او يخضعون لامتحان او لتجربة ما يقلقك قليلاً. تعيد هذا الشهر النظر ببعض الارتباطات او ما يولد بعض الخيبة او جوا من القلق والارتياب. إياك ان تشكك بنفسك. حافظ على معنوياتك وكن هادئا بمقاربتك بعض الأمور الطارئة. قد يحمل الأسبوع الأخير من الشهر بعض التراجع المعنوي والمشاكل المهنية.



شبكةعيونالإخبارية

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