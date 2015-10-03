غدًا.. محاكمة ١٦ متهمًا في قضية «العائدون من ليبيا»

تنظر محكمة «جنايات القاهرة»، غدا الأحد، محاكمة 16 متهمًا في معهد أمناء الشرطة بطرة، من بينهم اثنين هاربين، بتهمة الإنضمام لجماعٍة جهاديٍة مسلحٍة، فى قضية «العائدون من ليبيا».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبو العلا، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وأحمد يسري، وسكرتارية أيمن القاضي.

وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات، أحال في فبراير الماضي، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لإتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.