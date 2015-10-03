غدًا.. محاكمة متهمي «أنصار الشريعة» أمام جنايات القاهرة

تنظر محكمة «جنايات القاهرة»، غدًا الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين في قضية “كتائب أنصار الشريعة” وعددهم 23 متهمًا.

وكان النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، أحال في مطلع أغسطس قبل الماضي 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.