كيف تنظّفين صندوق الطعام؟

يقضي العاملون والعاملات والتلامذة أكثر من نصف يومهم خارج المنزل، لذا يعتبر صندوق الطعام (اللانش بوكس) من أهم الأشياء التي لا بدّ من حملها إلى مكان العمل أو الدراسة. عموماً، ينصح باختيار عبوة "اللانش بوكس" المصنوعة من مواد معدنيّة، أو من "البلاستيك" غير القابل للتفاعل مع المواد الغذائية.

يجب تنظيفها، يوميّاً، من خلال:

- نقعها بالماء الدافئ وسائل الجلي.

تجنبي هذه الأخطاء عند غسل الملابس

- مسحها بقطعة إسفنجة ناعمة.

- تركها لتجفّ في الهواء.

من جهة ثانية، لإزالة الروائح الكريهة داخل حقيبة "اللانش بوكس"، رشّي في داخلها القليل من صودا الخبز، واتركيها لليلة كاملة، ثم قومي بنفضها في الصباح.