أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

كيف تنظّفين صندوق الطعام؟

Google+ Print
كيف تنظّفين صندوق الطعام؟ كيف تنظّفين صندوق الطعام؟

السبت 03-10-2015 17:15

يقضي العاملون والعاملات والتلامذة أكثر من نصف يومهم خارج المنزل، لذا يعتبر صندوق الطعام (اللانش بوكس) من أهم الأشياء التي لا بدّ من حملها إلى مكان العمل أو الدراسة. عموماً، ينصح باختيار عبوة "اللانش بوكس" المصنوعة من مواد معدنيّة، أو من "البلاستيك" غير القابل للتفاعل مع المواد الغذائية.

يجب تنظيفها، يوميّاً، من خلال:
- نقعها بالماء الدافئ وسائل الجلي.

تجنبي هذه الأخطاء عند غسل الملابس
- مسحها بقطعة إسفنجة ناعمة.
- تركها لتجفّ في الهواء.
من جهة ثانية، لإزالة الروائح الكريهة داخل حقيبة "اللانش بوكس"، رشّي في داخلها القليل من صودا الخبز، واتركيها لليلة كاملة، ثم قومي بنفضها في الصباح.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي