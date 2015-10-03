حظك اليوم برج العقرب الإثنين 5 أكتوبر 2015

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015. هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج العقرب اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015

ما زالت الأفلاك تدعوك الى الصبر والتروي، خاصة وان الاسابيع الثلاثة الاولى تتسم ببعض الخيبة، وقد تطرأ خلالها احداث غير متوقعة تؤدي الى تأخير في استحقاق او تعديل في بعض البرامج، او الى تأجيل لبعض المواعيد. فهذا الشهر استثنائي ويحمل طوالع فلكية كثيرة تؤثر عليك مباشرة.

ان الحذر يفرض عليك الانتباه اثناء التنقلات وحفظ صحتك وسلامتك وتجنب الارهاق والتطرق الى نقاشات حامية. قد تفسخ عقداً او تتوصل الى نهاية مرحلة مهنية او سياسية او شخصية من حياتك .

تضطر ربما الى أحداث تصحيحات سريعة لأخطاء ماضية وتحتار بكيفية التعامل مع بعض المحيط المهني والشخصي لكنك تتقن بغريزتك فن التخاطب بلا كلام. قد تشهد على تغييرات اساسية في المؤسسة التي تعمل لديها او المراجع التي تعمل معها وتلمس الضغوطات الآتية من مواقع نافذة والتي لا تستطيع ازاءها شيئا.

ضع يا عزيزي خطة بديلة لمشروع حضرت له، ذلك اذا طرأ ما يفشل مخططاتك الأولى. كذلك عليك الانتباه لصحتك ومراجعة الطبيب لدى اقل عارض وعدم اهمال أية اشارة.



شبكةعيونالإخبارية

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