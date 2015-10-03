في_إنجلترا – 5 كوارث في غرق ' تايتانيك ' تشيلسي

حينما انطلقت سفينة تايتانيك الشهيرة للإبحار من ميناء ساوثامبتون في طريقها إلى نيويورك في عام 1912 ظن الجميع إنها أفضل ما تم صناعته في عالم البحار.

وحينما ظن مالك السفينة إنها أفضل ما تم صناعته أمر قبطانها بالإبحار بالسرعة القصوى دون الالتفات للتحذيرات بوجود جبال جليدية والنتيجة كانت الغرق في النهاية، وهذا ما يحدث لتشيلسي حاليا.

واصل تشيلسي أدائه المهتز ونتائجه الكارثية خلال الموسم الجاري بعدما سقط أمام ساوثامبتون بستامفورد بريدج بثلاثة أهداف لهدف في ثامن جولات الدوري الإنجليزي يوم السبت (طالع التفاصيل).

الهزيمة جعلت تشيلسي يحتل المركز الـ16 برصيد 8 نقاط ليصبح مهددا بتكرار موسم 1979-1978 الكارثي (طالع التفاصيل).

ويرصد FilGoal.com 5 كوارث لتشيلسي بعد السقوط أمام ساوثامبتون.

عناد مورينيو

واصل جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق عناده بإشراك برانيسلاف إيفانوفيتش أساسيا وهو يقدم أسوأ أداء له مع تشيلسي وأصبح ثغرة واضحة في خط دفاعه.

هذا بالإضافة إلى اهتزاز مستوى القائد جون تيري والإصرار على الدفع به أمام ساوثامبتون على الرغم من تأكيد مورينيو نفسه في وقت سابق أنه لا يقدم أفضل أداء له في الفترة الحالية، كل ذلك وهناك في دكة البدلاء ضمه تشيلسي يدعى عبد الرحمن بابا مقابل 20 مليون يورو.

ولم يقم مورينيو بتبديل خطة اللعب فاعتماده على أسلوب "ركن الحافلة" ونفس اللاعبين للموسم الثالث على التوالي جعله محفوظا للغاية من المنافسين وبالتالي يتعرض للهزائم المتتالية.

يكفي أن نعرف أن تشيلسي تلقى في الدوري الموسم الجاري 17 هدفا أكثر مما تلقاه في 38 مباراة كاملة في موسم 2005-2004.

عناد مورينيو يشبه كثيرا عناد مالك سفينة تايتانيك الذي ظن إنها السفنية التي لا تقهر لأنها مصنوعة من أفضل الأشياء، ما جعل الثنائي يغرق في النهاية، ولكن الفارق أن المدرب البرتغالي يستطيع إنقاذ فريقه فالموسم مازال طويلا.

أين الهجوم؟

سجل تشيلسي خلال الموسم الجاري 21 هدفا في 11 مباراة خاضها في كل البطولات حتى الآن.

ولمعرفة حجم المعاناة الهجومية فتشيلسي سجل 5 أهداف من أصل الـ21 في كل البطولات خلال الموسم الجاري من ركلات حرة وليس من عمل جماعي وذلك بنسبة 23%.

فراداميل فالكاو لم يسعف مورينيو وتأكيد الأخير بإنه يستطيع إعادة المهاجم الكولومبي لمستواه السابق لم يتحقق.

لويك ريمي ليس اللاعب الذي قد يستطيع تسجيل 30 هدفا في الموسم لتشيلسي، وحتى في وجود دييجو كوستا فهو مهتم أكثر بالالتحامات والمشاغبات مع المدافعين أكثر من تسجيل الأهداف.

اختفاء أزار

"أزار أفضل من كريستيانو رونالدو" هذه كانت كلمات مورينيو في وقت سابق للمقارنة بين اللاعب البلجيكي وصاروخ ماديرا.

لكن هل حقا أزار أفضل من رونالدو؟

اللاعب البلجيكي لم يسجل أي هدف حتى الآن في الموسم الجاري في كل البطولات، وحتى الذي أحرزه في مرمى أرسنال تم احتسابه هدفا عكسيا.

في المقابل فرونالدو يحلق مع ريال مدريد مسجلا 10 أهداف حتى الآن في كل البطولات ويحمل ريال مدريد على عاتقيه من أجل حصد الانتصارات.

لكن أزار مختفي تماما ولم يستطع حمل تشيلسي في أسوأ مواسمه حتى الآن ولا يقدم الأداء المعتاد منه.

القوة العقلية

"مع أول شيء سلبي يحدث لنا في المباراة فريقي يسقط" هكذا تحدث مورينيو عقب الهزيمة أمام ساوثامبتون.

تشيلسي خلال الموسم الجاري عندما يتلقى هدفا يسقط بشكل غريب، أمام سوانزي لم يستطع الحفاظ على تقدمه مرتين، وأمام مانشستر سيتي لم ينجح في تعديل النتيجة رغم البقاء ما يقرب من 40 دقيقة متأخرا بهدف واحد فقط.

وكاد فريق مورينيو أن يسقط في التعادل أمام وست بروميتش بعدما فرط في تقدمه بهدفين دون رد، ولكنه نجا في النهاية وفاز بثلاثة أهداف لهدفين.

وحتى في ملعبه أمام كريستال بالاس لم أدرك التعادل وتلقى هدف الهزيمة بعده بدقيقتين، كل تلك أمثلة واضحة على عدم وجود ثبات للاعبين في الملعب، وهنا يظل السؤال أين مورينيو من كل ذلك رغم معرفته بذلك العيب؟

سوق انتقالات غريب

لم يدعم تشيلسي صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية سوى بـ10 لاعبين من بينهم ثمانية شباب أما أصحاب الخبرات هم فالكاو وبيدرو فقط.

تفسير مورينيو لذلك الأمر كان"أعتقد أن القول (إذا ظللت كما أنت، ستسوء الأمور) صحيح، لكن بإمكانك الاستمرار جيدا بنفس اللاعبين".

وأضاف"لا تحتاج للتعاقد مع 10 لاعبين حتى تصبح فريقا أفضل. بإمكانك أن تكون فريقا جيدا بالتعاقد مع لاعب أو إثنين فقط إلى جانب نفس اللاعبين الموجودين".

هذا أثر على مسيرة تشيلسي وعلى اللاعبين أنفسهم فنيمانيا ماتيتش لا يوجد بديل مناسب له وحال إيقافه أو إصابته فالفريق الأزرق يعاني.

وحتى لم يفكر مورينيو في هبوط مستوى بعض اللاعبين بشكل مفاجئ في بعض الأحيان مثلما يحدث مع تيري وإيفانوفيتش أحد أفضل اللاعبين في الموسم الماضي، وكل ذلك جاءت نتائجه كارثية على تشيلسي في الموسم الجاري.