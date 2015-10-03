أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شابي يطبع فلسفة لعبة على أسلوب السد القطري

Google+ Print
شابي يطبع فلسفة لعبة على أسلوب السد القطري شابي يطبع فلسفة لعبة على أسلوب السد القطري

(إفي): بعد شهرين من رفعه لكأس دوري الأبطال الأوروبي ذات الأذنين مع فريق برشلونة الإسباني، دخل شابي هرناندز الدوري القطري لكرة القدم من بابه الواسع عندما انضم لنادي السد ليقضى شهرا ناجحا معه حتى الآن ويساهم في تغيير طريقة لعب الفريق لتصبح قائمة على فلسفة الاستحواذ على الكرة.

وأصبح لاعب الوسط الكتالوني الذي اختير كأحسن لاعب في شهر سبتمبر بقطر، والذي يرتدي شارة القيادة في فريقه الجديد مايسترو خط الوسط بتبادلاته الرائعه للكرة، ليساهم بثلاث تمريرات حاسمة ويسجل هدفين منذ بداية الموسم.

وكان آخر هدف حمل توقيع تشافي أمام الأهلي القطري، الفريق السابق لبيب جوارديولا، ليفوز فريقه 2-1 ويحقق بداية شبه مثالية في الموسم.

وقال لاعب الوسط الاسباني لـ(إفي) بعد المباراة "إنني سعيد بالنتيجة، سعيد بإحراز هدف ومساعدة السد على الفوز بمباراة ضد الأهلي. لقد كانت مباراة صعبة للغاية، ونحن الآن أمامنا 15 يوما على المباراة القادمة، سنعمل على تصحيح الأخطاء".

ولم يخسر فريق السد الذي يعد من كبار أندية دوري نجوم قطر في أي من مبارياته الأربعة التي خاضها إلى الآن، فحقق ثلاث انتصارات وتعادل ليحتل المركز الثاني في المسابقة خلف الريان المتصدر.

ولكن تأثير بطل العالم مع الإسباني كان أكثر مجرد النقاط والأهداف، ففلسفة اللمسة الواحدة للكرة تظهر في إحصائيات اللعب مع فريقه الجديد.

وكذلك خارج الملعب، تأقلم تشافي بشكل سريع على الحياة في الدولة الخليجية.

ويخطو اللاعب الكتالوني خطواته الأولى في عالم التدريب بإشرافه على أكاديمية أسباير الرياضية في قطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه