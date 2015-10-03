شابي يطبع فلسفة لعبة على أسلوب السد القطري

(إفي): بعد شهرين من رفعه لكأس دوري الأبطال الأوروبي ذات الأذنين مع فريق برشلونة الإسباني، دخل شابي هرناندز الدوري القطري لكرة القدم من بابه الواسع عندما انضم لنادي السد ليقضى شهرا ناجحا معه حتى الآن ويساهم في تغيير طريقة لعب الفريق لتصبح قائمة على فلسفة الاستحواذ على الكرة.

وأصبح لاعب الوسط الكتالوني الذي اختير كأحسن لاعب في شهر سبتمبر بقطر، والذي يرتدي شارة القيادة في فريقه الجديد مايسترو خط الوسط بتبادلاته الرائعه للكرة، ليساهم بثلاث تمريرات حاسمة ويسجل هدفين منذ بداية الموسم.

وكان آخر هدف حمل توقيع تشافي أمام الأهلي القطري، الفريق السابق لبيب جوارديولا، ليفوز فريقه 2-1 ويحقق بداية شبه مثالية في الموسم.

وقال لاعب الوسط الاسباني لـ(إفي) بعد المباراة "إنني سعيد بالنتيجة، سعيد بإحراز هدف ومساعدة السد على الفوز بمباراة ضد الأهلي. لقد كانت مباراة صعبة للغاية، ونحن الآن أمامنا 15 يوما على المباراة القادمة، سنعمل على تصحيح الأخطاء".

ولم يخسر فريق السد الذي يعد من كبار أندية دوري نجوم قطر في أي من مبارياته الأربعة التي خاضها إلى الآن، فحقق ثلاث انتصارات وتعادل ليحتل المركز الثاني في المسابقة خلف الريان المتصدر.

ولكن تأثير بطل العالم مع المنتخب الإسباني كان أكثر مجرد النقاط والأهداف، ففلسفة اللمسة الواحدة للكرة تظهر في إحصائيات اللعب مع فريقه الجديد.

وكذلك خارج الملعب، تأقلم تشافي بشكل سريع على الحياة في الدولة الخليجية.

ويخطو اللاعب الكتالوني خطواته الأولى في عالم التدريب بإشرافه على أكاديمية أسباير الرياضية في قطر.