حظك اليوم برج الحوت الإثنين 5 أكتوبر 2015

برج الحوت .. حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015 . هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الحوت الإثنين 5 أكتوبر 2015

تسير الامور بشكل جيد ومقبول حتى تاريخ 18 فتهبك الأفلاك احتمالات جيدة لا بل ممتازة قم بخياراتك الصحيحة لكي تطلق مشاريعك وتتقدم بطلباتك وتعبر عن افكارك اذا ان الفترة التالية تحمل بعض العراقيل وتسم ببعض الالتباس والغموض، وتهدد بوقوعك ضحية غش يمارسه احد المغرضين. عليك ان تكون منتبها جداً وان تراقب ما يحصل حولك وتحلل كل موقف او كلمة حتى لا تصاب بمكروه.

تولد هذه الفترة الشعور ببعض الشكوك وعدم الاستقرار او يدفعك الى التأثير بالآخرين وتوجهاتهم والاندفاع لتبني طروحاتهم، بدون مراجعة او دراسة. وقد تولد بعض الذبذبات والتغييرات التي لا تناسب مصالحك. هذا لا يمنع من انك تعمل بجهد لتسوية الأوضاع ومواجهة مسؤول يخلق لك المتاعب، او جهة نافذة تحاول منعك من عبور طريق نحو احد الطموحات.

زد على ذلك عوامل الكسوف والخسوف والتي تعني حرمانا من عمل او حب او موقع. وقد يعني هذا الكسوف تغييرات في حياتك الشخصية واختبارا لبعض العلاقات التي تتعرض لخطر القطيعة. كذلك قد تخشى على وضع صحي يخصك او يخص احد المقربين.



شبكةعيونالإخبارية

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