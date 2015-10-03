عالم أعصاب ألماني : الهواتف الذكية تسبب المرض

قال طبيب الأمراض العصبية توماس سودهوف، إن الهواتف الذكية تؤدي إلى ضغط مستمر يتسبب في أمراض مثل متلازمة الإرهاق المزمن.

أضاف العالم بجامعة ستاندفور،: ’’ يس من المفاجئ أن يصاب الكثيرون بمتلازمة الإرهاق المزمن، إذا أخذنا في الاعتبار كيف نعيش اليوم ‘‘.

وأضاف أن الهواتف الذكية لها دور في ذلك بحكم اتصال الأشخاص الدائم بها، وأشار إلى أن كثرة استخدامها يؤدي لضغط مستمر يقود إلى تغييرات في العقل.

وأوصى الفائز بجائزة نوبل، بأخذ أوقات راحة عن استخدام الهواتف المحمولة ، قائلاً: “هذا شيء يخبرنا به الحس السليم، كل ما يشتتنا عن استخدامه يفيدنا، سواء الرياضة أو اليوجا أو قراءة كتاب جيد أو الاستماع للموسيقى”.

وكالات