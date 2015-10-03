أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

كاميرون : الضربات الجوية الروسية تساعد الأسد “الجزار”

Google+ Print
كاميرون : الضربات الجوية الروسية تساعد الأسد “الجزار” كاميرون : الضربات الجوية الروسية تساعد الأسد “الجزار”

كاميرون

ضم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صوته اليوم السبت، إلى الانتقادات المتزايدة للضربات الجوية الروسية في سوريا، موضحاً أن هذه الضربات “تزيد الموقف سوءاً، وتساعد الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء في السلطة”.

وقال كاميرون: “من الواضح تماماً أن روسيا لا تميز بين تنظيم داعش وجماعات المعارضة السورية المشروعة، ونتيجة ذلك أنهم بالفعل يدعمون الأسد الجزار ويساعدونه، ويزيدون الموقف سوءاً بحق”.

وأضاف “أدينوا في العالم العربي كما يستحقون لما اقترفوه، وأظن أن العالم العربي على حق في هذا الأمر”.

وتابع كاميرون الذي يصر على أن الأسد لا ينبغي أن يلعب أي دور في أي حكومة سورية بالمستقبل: “لكننا يجب أن نستثمر هذه اللحظة لمحاولة السعي لتقديم خطة شاملة من أجل التوصل لمرحلة انتقالية سياسية في سوريا، لأن هذا هو السبيل لإرساء السلام في المنطقة”.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر من أن جهود روسيا لدعم النظام السوري ستؤدي إلى “تورطها في مستنقع”، وتقوية تنظيم داعش.

د ب أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا