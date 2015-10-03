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رئيس الأحرار الدستوريين: غالبية الناخبين يفضلون المرشح الفردي

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رئيس الأحرار الدستوريين: غالبية الناخبين يفضلون المرشح الفردي رئيس الأحرار الدستوريين: غالبية الناخبين يفضلون المرشح الفردي

 

مجدي-عفيفي-رئيس-حزب-الأحرار-الدستوريين

أكد مجدي عفيفي رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن الانتخابات البرلمانية لعام 2015 تتسم بالمنافسة الفردية، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من الناخبين يفضلون المرشح الفردي عن مرشح التحالفات والأحزاب لتحقيق مطالبه وتلبية احتياجاته في ظل عدم قيام بدورها في كثير من الدوائر والمحافظات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “كلام تاني مع رشا نبيل” على فضائية دريم، أن ترشحه على المقعد الفردي بدائرة كرموز جاء بعد الاطلاع على كافة توجهات التحالفات القائمة حاليا والتي تبين له أن جميعها لن يكون مجديا في خوض حزب الأحرار الدستوريين المنافسة من خلالها على مقاعد تمثله في البرلمان.

وأوضح “عفيفي”،  أنه خاض الترشح بالانتخابات البرلمانية في عام 2004 مستقلا، إلا أن انضمامه للحزب الوطنى فيما بعد كان للانخراط في حياة حزبية يمكن من خلالها تلبية احتياجات أبناء دائرته، مؤكدا أن نظافة اليد وثبات المبدأ هما أهم مايجب أن يتوافر بالمرشح ليخوض الانتخابات بأي صفة كانت مستقلا أو حزبيا.

واعتبر رئيس حزب الأحرار الدستوريين،  أن الفرصة المقبلة للفوز في الانتخابات سوف تكون لنائب الخدمات في الدائرة وصاحب الفكر في التشريعات داخل البرلمان، وهو ما يتوفر في برنامج حزب الأحرار الدستوريين الذي ينمتى إليه .

مشيرا إلى أنه يتبنى في دائرة كرموز برنامجا واضحا يقضي على البطالة ويحمي أبناء دائرته من مشكلات القمامة ويحافظ على موروثها الأثري.
> ولفت “عفيفي” إلى قوة المنافسة على مقاعد محافظة الاسكندرية لما تضمه من مرشحين سلفيين وتكتلات حزبية وتحالفات قوية تم الاعلان عنها في الفترات الماضية مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سوف يضم كافة الألوان الحزبية وأشكال المعارضة البناءة .

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