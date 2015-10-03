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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 5 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 5 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الدلو الإثنين 5 أكتوبر 2015

.. الإثنين 5 أكتوبر 2015 . هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الدلو اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015
لا تضخم في هذا الشهر المشاكل الصغيرة ولا تستسلم امام العراقيل! قد تخيب الأحداث ظنك وتسير الامور بطريقة لا تشتهيها وربما يتكون لديك انطباع بأن الأقدار تتآمر عليك. فكوكب مارس يواجهك ويشكل معاكسة مزعجة تستوجب الاهتمام بصحتك وسلامتك اثناء التنقلات او اذا سافرت الى بلدان مهددة انتبه من الاوباء والامراض المعدية وحاول ان تتفادى بعض الادوية غير المناسبة. تشعر انك تطارد الاشباح وقد تثير اقل ردة فعل غضبك وربما تعاني من غياب ما او من مسؤول او جهة تحتاج اليهما ويتواريان فجأة.
فهذا الشهر الذي يحمل كسوفا وخسوفا  يلقي الضوء على بعض الاوضاع السرية او غير المعلنة، والتي كانت تعمل ضدك بدون معرفة منك. قد تكتشف اشخاصا منافقين او مراوغين وتبتعد عنهم او تزيلهم من حياتك. كذلك قد يعني هذا الكسوف عملية جراحية تهتم بها او تعنيك مباشرة وربما تسمع عن غياب بعض الناس او المسؤولين الذين كانوا يعانون من مرض ما.
اما الخسوف  فيأتي بتغييرات او عدم استقرار في مجال العمل. لاحظ ان في ايام الخسوف تطرأ احداث كثيرة متلاحقة تستغربها وتسمع خلالها من اعمال جرمية في الوسائل الاعلامية اما التوقيت فقد يحصل خلال هذا الشهر او في وقت لاحق اذ غاليا ما تمتد التأثيرات حتى الاسابيع المقبلة.
 

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