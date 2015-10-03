حظك اليوم برج الأسد الإثنين 5 أكتوبر 2015

برج الأسد .. حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015 . هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الأسد اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015

يفرض عليك كوكبا ساتورن ومارس الحيطة والحذر والانتباه الى كل ما يحصل حولك والى أي عارض قد ينتابك كما يطلبان اليك تجنب المجازفات العقيمة وارتكاب الهفوات، فأمامك يا عزيزي ثلاثة اسابيع من الأخطار .

نعم اقول لك ذلك لكي تضاعف الحذر وتحضر لبعض الحلول والمخططات البديلة في حال كانت الضغوطات شديدة. يسمح لك حسك العالي في هذا الشهر بتجنب بعض المشاكل الشائكة فتستفيد من فرصة مؤاتية لمعالجة بعض الإشكالات. لا شك ان الشغف والحماسة يجعلانك الآن تتحدى المعوقات وتقف بالمرصاد لبعض المخططات التي تستهدفك.

يترتب عليك شرح بعض المواقف واثبات قدراتك في بعض المجالات، تطلع على معلومات مربكة في بعض الاحيان ذا ان الوضع الفلكي بكل معاكساته يجعل التعامل مع الآخرين دقيقا. زد على ذلك كسوفا وخسوفا يحصلان حوالي منتصف الشهر وأواخره ما يجعل التعامل مع شؤون الحياة صعباً ودقيقاً ويسبب لك الإرهاق الفكري والجسدي. قد تعيش عقدة ذنب او تخشى على وضع احد المقربين او يفشى سر عائلي وربما تحتج على عملية ظلم تطال احد الأشخاص.

قد تجد صعوبة في اقناع بعض المراجع والسلطات بوجهة نظرك. كذلك من الممكن ان يمتحنك احد المدراء او المسؤولين في العمل، او يكلفك بمهمة صعبة تتطلب وضع استراتيجية صعبة. حاذر ايها الاسد اذ عليك الآن ان تفكر بكل خطوة وتدرس كل قرار. قد يتعرض مكان عملك لبعض الإشكالات وتضطر ان تتعامل مع وضع جديد.واذ كان عليك شراء منزل او سيارة او عقار فيجب ان تحمي نفسك من بعض المخادعين وان تنتبه جدا قبل ان توقع على أي عقد.



شبكةعيونالإخبارية

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