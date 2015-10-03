بالفيديو والصور - الزمالك يرد اعتباره بثلاثية.. والنجم إلى نهائي الكونفدرالية

اقترب الزمالك من تحقيق المستحيل.. لكن هدف واحد فصله عن تخطي عقبة النجم الساحلي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد فوزه بثلاثية نظيفة ليتأهل الفريق التونسي للمباراة النهائية بنتيجة 5-4 بمجموع اللقائين.

وكان الزمالك قد خسر بنتيجة 5-1 في مباراة الذهاب لكنه فاز في الإياب 3-0 وفصله هدفا وحيدا للعبور للنهائي.

سجل محمود كهربا هدفين في الدقيقتين 11 و55 ومصطفى فتحي بمساعدة من غازي عبد الرازق مدافع النجم في الدقيقة 70.

وتأهل النجم إلى المباراة النهائية لينتظر الفائز من لقاء الأهلي وأورلاندو بايرتس.

شوط درامي

وحصل علي جبر على بطاقة حمراء بمرور خمس دقائق بعد كوع في بغداد بونجاح مهاجم النجم الساحلي.

لكن سرعان ما نجح محمود كهربا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11 بعد مجهود مهاري من أيمن حفني اخترق ومرر له عرضية سددها الأول بيسراه في شباك أيمن البلبولي حارس النجم.

ومع مرور الوقت توترت المباراة والضغط العصبي على لاعبي الزمالك ونجح لاعبو النجم في التمركز دفاعيا بفضل الزيادة العددية.

وأجرى جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تغييرا بسحب أحمد حمودي جناح الفريق ودفع بمحمد كوفي ليعوض علي جبر المطرود وذلك في الدقيقة 20.

وأشهر بكاري جاساما حكم المباراة بطاقتين صفراوتين في وجه لاعبي النجم الذين استخدموا القوة في إيقاف خطورة أيمن حفني.

ونال إيهاب المساكني ومحمد أمين بن عمر بطاقتين صفراوتين.

ولم يظهر باسم مرسي مهاجم الزمالك طوال الشوط الأول الذي انتهى بعد خمس دقائق وقت بدل ضائع نتيجة لارتباك على مقاعد بدلاء الفريقين. إذ توجه مساعد مدرب النجم نحو دكة الفريق الأبيض واشترك مع نونو ألميدا مساعد جوزفالدو فيريرا.

ثنائية زمالكاوية

في الشوط الثاني دخل الزمالك أكثر هدوء من الأول ونجح في فرض سيطرته عليه وأربك حسابات فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم.

ودفع فيريرا بتغييرين بإشراك أحمد حسن مكي بدلا من المجهد حفني ومصطفى فتحي بدلا من محمد عادل جمعة.

وكلل فيريرا فكره بـ10 لاعبين بتسجيل هدفين.

جاء الأول من ركلة جزاء حصل عليها عمر جابر بعد لمسة يد من مدافع النجم.

وأحرز الثاني مصطفى فتحي قبل ثلث ساعة من النهاية بتصويب ركلة حرة مباشرة لمست رأس مدافع النجم وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وحاول الزمالك تسجيل هدف التأهل في الثلث ساعة الأخيرة. وكان قريبا برأسية من باسم مرسي مرت بجوار القائم.

ثم تصويبة يسارية من الجبهة اليمنى عن طريق مصطفى فتحي كانت في طريقها للقائم ثم المرمى لمسها حارس النجم وجعلها ركنية.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه مروان تاج نتيجة إهدار الوقت بعد حصوله على إنذارين في الدقيقة 75.

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