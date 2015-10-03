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بكاء شديد لثنائي الزمالك ومهاجم النجم يتدخل

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بكاء شديد لثنائي الزمالك ومهاجم النجم يتدخل بكاء شديد لثنائي الزمالك ومهاجم النجم يتدخل

انهار الثنائي باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك ومحمد كوفي مدافع الفريق بالبكاء الشديد عقب نهاية المباراة ضد النجم الساحلي.

الزمالك فاز بثلاثية مقابل لاشيء في إياب نصف نهائي الكونفدرالية. ولكن ودع البطولة.

وعقب نهاية المباراة انهار باسم مرسي بالبكاء مثله مثل كوفي مع هتافات كبيرة من جماهير الزمالك للاعبين.

وتدخل بغداد بونجاح مهاجم نادي النجم الساحلي لتهدئه باسم مرسي ومواساته.

وهتفت جماهير الزمالك بشدة للاعبي الفريق الأبيض بعد الأداء الرائع في المباراة قبل أن يذهب حازم إمام وعدد من اللاعبين للجماهير من أجل تحيتهم.

واستغل النجم الساحلي الفوز ذهابا 5-1 ليتأهل إلى نهائي الكونفدرالية في انتظار المتأهل من مواجهة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس.

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