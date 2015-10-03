كهربا: أعتذر لجماهير الزمالك.. وأعدكم بلقب السوبر

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي الزمالك اعتذاره إلى جماهير فريقه عقب توديعه لبطولة الكونفدرالية على يد النجم الساحلي التونسي.

وكان الزمالك قد تغلب على النجم الساحلي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية بعد الهزيمة ذهابا بخمسة أهداف لهدف، ليصبح مجموع المباراتين 5/4 لصالح الفريق التونسي.

وتحدث كهربا عقب نهاية المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"الجهاز الفني ساعدنا كثيرا في تجاوز محنة لقاء الذهاب، فلم نكن في يومنا".

وواصل"أشكر الله على الأداء الذي قدمناه في المباراة على الرغم من الطرد المبكر ولكننا نجحنا في تحقيق نتيجة جيدة".

وتابع"أعتذر لكل جماهير الزمالك التي ساندتنا ودعمتنا طوال الفترة الماضية على خسارة لقب الكونفدرالية".

وأتم"أعدهم بإننا سنفعل كل ما بوسعنا للفوز بلقب كأس السوبر لإسعادهم".