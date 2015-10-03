ميدو يوجه رسالة للزمالك بعد وداع الكونفدرالية

أشاد أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للإسماعيلي بالأداء الذي قدمه الفريق الأبيض أمام النجم الساحلي يوم السبت.

وتغلب الزمالك على النجم الساحلي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في بتروسبورت في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ولكن على الرغم من الفوز فإن الزمالك ودع البطولة بعد الهزيمة في مجموع المباراتين بخمسة مقابل أربعة.

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب نهاية المباراة قائلا:"مبروك للزمالك فريق الرجال".

وأتم"الزمالك خسر بطولة، ولكنه كسب احترام الجميع، فخور إني زمالكاوي".