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حظك اليوم برج السرطان الإثنين 5 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج السرطان الإثنين 5 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج السرطان الإثنين 5 أكتوبر 2015

.. الإثنين 5 أكتوبر 2015 . هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج السرطان اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2015
ان عوامل الكسوف والخسوف في هذا الشهر قد تتسبب بتعسر في عملك وببعض الثغرات والتشويش عليها. هنالك حظ واخبار طيبة في الأفق. في بداية الشهر قد تتذمر من كل شيء تعيش هاجس التخلي عنك او تعاني من تصرفات مشبوهة تصدر عن مسؤول او زميل او شريك او احد الزبائن.
كذلك يعاود كوكب ساتورن سيره نحو القوس ما قد يجعلك قلقا على صحتك او صحة احد المقربين او يجعلك تشهد على وضع متراجع يعيشه احد المحيطين بك الا ان الاخبار الجيدة تأتي مع آواخر ايلول فتسمع عن شفاء او تعرف جديداً ينقلك الى وضع آخر او تكلف بمهمة اداء امر عام جيد ومميز.
قد تخوض يا عزيزي بعض المغامرات والمجازفات المالية لا ان الفلك يتحدث عن تحسن في اوضاعك ونجاح في الاستثمارات خاصة في مجال العقارات والبورصة اذا كنت من مواليد الدائرة الأولى واعتباراً من منتصف الشهر بسبب طالع فلكي مميز اما الفترة الاكثر وعداً فتكون في الأسبوع الاخير، حيث يحالفك الحظ في كل المجالات المالية.
لا يمكن ان نتجاهل مفاعيل كوكب جوبيتر الذي يرسل اليك ذبذبات مميزة ويتحدث عن ازدهار في اعمالك وبعض العروض الجيدة والشؤون المالية المميزة هنالك تراجع ايضا يسبب بعض المشاجرات العائلية او المهنية وربما تعيد بعض النظر في انتماء او بارتباط..
 

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