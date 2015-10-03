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إحالة 13 إخوانيا إلى "الجنايات" لتورطهم فى الإرهاب بالإسكندرية

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إحالة 13 إخوانيا إلى "الجنايات" لتورطهم فى الإرهاب بالإسكندرية إحالة 13 إخوانيا إلى "الجنايات" لتورطهم فى الإرهاب بالإسكندرية
قررت النيابة العامة، إحالة 13 عضوا بجماعة الإخوان، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وشغب شهدتها دائرة المنتزه شرق محافظة الإسكندرية، والاعتداء على المواطنين ورجال الأمن.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية المقيدة برقم 26318 جنايات المنتزه أول، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والمشاركة فى مظاهرات مخالفة بدون تصريح من الجهات المختصة.

ويواجه المتهمون أيضا اتهامات بالتحريض على العنف، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، وحيازات مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين فى أعقاب وقوع أعمال عنف وشغب شهدها حى المنتزه شرق محافظة الإسكندرية، وتبين من التحريات انتماؤهم لجماعة الإخوان، ومشاركتهم فى تنفيذ مخططات التنظيم لإثارة الفوضى بالبلاد.

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