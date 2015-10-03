ننشر وثيقة بمشروعات القوانين التى سيناقشها "الوفد" فى البرلمان المقبل

ينفرد اليوم السابع بنشر وثيقة أعدها حزب الوفد خاصة بمشروعات القوانين التى سيناقشها الحزب فى البرلمان المقبل .

وتضم الوثيقة مشروعا لقانون الخدمة المدنية، وثانيا قانون التعاونيات الزراعية، وثالثا قانون تعاونيات الصيادين، ورابعا قانون الملكية الفكرية، وخامسا قانون طرح النهر، وسادسا قانون الإفلاس والإخراج، وسابعا قانون الصناعة الموحد، وثامنا قانون السياحة.. وفيما يلى قائمة كاملة بكل المشروعات التى أعدها الحزب.

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