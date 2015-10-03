جابر نصار: لم أحصل على رأى المفتى فى قرار منع المنتقبات من التدريس

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه ليس فى دولة دينية حتى يطلب رأى مفتى الجمهورية فى أمر يخص العملية التعليمية، وتابع :" لم نحصل على تأييد مفتى الجمهورية فى قرار منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات وهن منتقبات ولم يعنينا هذا الأمر"، مشيراً إلى أن بعض المحسوبين على تيار الإسلام السياسى قالوا إن هذا يخالف الشريعة الإسلامية "فما كان منا إلا أن قلنا إن الذى يحدد ذلك الأزهر الشريف ومفتى الجمهورية".

وأضاف "نصار" خلال حواره ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أنه لا يصح أن نأخذ رأى المفتى فى شأن من اختصاصات العملية التعليمة، وتابع :" أنا أعلن أننا لم نطلب رأى دار الإفتاء ولم أتحدث مع فضيلة المفتى فى ذلك لأنى شايف إنه لا يجوز لى كون ذلك يحولنا إلى دولة دينية وهذا أمر لا أقبله".

الدعوة السلفية: منع المنتقبات من التدريس بجامعة القاهرة قرار تنظيمى بضوابط.. الشحات: لا نريد تعقيد الأمور والقرار لا يطبق إلا إذا أعاق النقاب التواصل مع الطلاب.. وندعو لإصدار مذكرة بضوابط منعه