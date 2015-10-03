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أخبار مصر للساعة 10.. السيسى يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى

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نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والرى، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استهدف متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس فى اجتماع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين فى 20 سبتمبر الماضى، واستمع الرئيس خلال الاجتماع من الوزراء إلى الجهود التى تبذلها مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن أهمية العمل على النهوض بأوضاع الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى استحداث أدوات مبتكرة لتمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها .

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراضًا للسياسات المالية التى يتم تنفيذها، بما يساهم فى تنفيذ وإنجاح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، دون المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية التى تعمل الدولة على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وتسعى جاهدة لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى
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