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وزير التعليم يتابع واقعة تعرض تلميذة بالقليوبية لمحاولة الاعتداء الجنسى

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وزير التعليم يتابع واقعة تعرض تلميذة بالقليوبية لمحاولة الاعتداء الجنسى وزير التعليم يتابع واقعة تعرض تلميذة بالقليوبية لمحاولة الاعتداء الجنسى
قرر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ جميع الإجراءات المشددة ضد كل المتسببين فى واقعة تعرض إحدى التلميذات بالصف الرابع الابتدائى لمحاولة للاعتداء عليها من مجهول بإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة الخصوص التعليمية، وإحالتهم للتحقيق، وكلف مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بعمل تقرير مفصل عن هذه الواقعة.

أكد الوزير فى بيان صادر عن الوزارة، أنه لا تهاون مع المقصرين فى هذه الواقعة، وأنه سيتم معاقبة ومحاسبة كل من تسبب فيما حدث.

ومن جانبها أكدت ألفت عبد الرحيم مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن المدرسة، كما تم إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق، مشيرة إلى أنه تم القبض على عامل المدرسة، واستبعاد مديرة المدرسة، والمشرف على مجموعات التقوية، واستبعاد معلم اللغة الإنجليزية من التدريس، وذلك لخروج هؤلاء على مقتضيات الواجب الوظيفى .

وأضافت عبد الرحيم بأنها قامت بالاتصال بولى أمر التلميذة للاطمئنان عليها مؤكدة أنها ستقوم بزيارتها.

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مصر 365