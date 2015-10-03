بالفيديو.. نشرة اليوم السابع.. عامل بمدرسة فى المنيا يحاول التعدى جنسيا على تلميذة أثناء اليوم الدراسى

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.إعلان - Ads إعلان - Ads
الجيش الروسى: فرار 600 داعشى إلى أوروبا عقب شن غارات جوية فى سوريا
أحمد عز يتحدث عن تاريخه فى مجال الصناعة أمام المحكمة الإدارية العليا
أزمة الوقود تشتعل فى المحافظات
رئيس الوزراء يعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خلال أيام
التعليم تستبعد مديرة مدرسة ومشرفا ومعلما بعد محاولة اغتصاب تلميذة بالخصوص
عامل بمدرسة فى المنيا يحاول التعدى جنسيا على تلميذة أثناء اليوم الدراسى
قارئ يشارك “صحافة المواطن” بصور حرق قش الأرز بجوار مدرسة بالدقهلية