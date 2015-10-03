بالفيديو.. نشرة اليوم السابع.. عامل بمدرسة فى المنيا يحاول التعدى جنسيا على تلميذة أثناء اليوم الدراسى

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الجيش الروسى: فرار 600 داعشى إلى أوروبا عقب شن غارات جوية فى سوريا

أحمد عز يتحدث عن تاريخه فى مجال الصناعة أمام المحكمة الإدارية العليا

أزمة الوقود تشتعل فى المحافظات

رئيس الوزراء يعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خلال أيام

التعليم تستبعد مديرة مدرسة ومشرفا ومعلما بعد محاولة اغتصاب تلميذة بالخصوص

عامل بمدرسة فى المنيا يحاول التعدى جنسيا على تلميذة أثناء اليوم الدراسى

قارئ يشارك “صحافة المواطن” بصور حرق قش الأرز بجوار مدرسة بالدقهلية