وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن

عقد سامح شكرى وزير الخارجية اليوم جلسة مشاورات مطولة مع نظيره السعودى عادل الجبير، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الخاصة بالأزمة السورية والأوضاع فى ليبيا، فضلا عن آخر تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

>وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - فى بيان صحفى اليوم "الخميس" - أن جلسة المشاورات بين الوزيرين عكست حرص الجانبين المصرى والسعودى على التشاور والتنسيق فيما يتعلق بكافة التحديات التى تواجه المنطقة، بما فيها الوضع فى سوريا وتأثيراته الأمنية والسياسية، فضلا عن الأزمة الليبية ، وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تطورات أزمة اليمن فى إطار عضوية كل من مصر والسعودية فى التحالف العربى بشأن اليمن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين ناقشا الإعداد للزيارة القادمة لوزير خارجية السعودية إلى مصر لمتابعة الملفات الثنائية ، وسبل تعزيز التعاون فى المجالات المختلفة بما يتواكب مع تطلعات الشعبين المصرى والسعودى ويعكس عمق العلاقة بين البلدين .

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