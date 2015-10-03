أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن

Google+ Print
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن
عقد سامح شكرى وزير الخارجية اليوم جلسة مشاورات مطولة مع نظيره السعودى عادل الجبير، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الخاصة بالأزمة السورية والأوضاع فى ليبيا، فضلا عن آخر تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
>وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - فى بيان صحفى اليوم "الخميس" - أن جلسة المشاورات بين الوزيرين عكست حرص الجانبين المصرى والسعودى على التشاور والتنسيق فيما يتعلق بكافة التحديات التى تواجه المنطقة، بما فيها الوضع فى سوريا وتأثيراته الأمنية والسياسية، فضلا عن الأزمة الليبية ، وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تطورات أزمة اليمن فى إطار عضوية كل من والسعودية فى التحالف العربى بشأن اليمن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين ناقشا الإعداد للزيارة القادمة لوزير خارجية إلى مصر لمتابعة الملفات الثنائية ، وسبل تعزيز التعاون فى المجالات المختلفة بما يتواكب مع تطلعات الشعبين المصرى والسعودى ويعكس عمق العلاقة بين البلدين .


>سامح شكرى لـ"العربية": التدخل الروسى بسوريا يحاصر الإرهاب ويقضى عليه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر