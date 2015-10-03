إعدام 245 كيلو أغذية فاسدة أمام مدارس مركز "سنورس" بالفيوم

تمكنت مديرية الصحة بالفيوم من إعدام كمية كبيرة من الأغذية الفاسدة التى عثر عليها أمام مدارس مركز سنورس وتم تحرير 26 محضرا ضد المخالفين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم تلقى إخطارا من إدارة الطب الوقائى بالإدارة الصحية بمركز سنورس بإشراف محمد إسماعيل كبير المراقبين الصحيين بتمكن الحملات التى شنتها الإدارة أمام المدارس بالمركز.

وأسفرالحملات عن إعدام 245 كيلو أغذية فاسدة وتم تحرير 26 محضر جنحة وأخذت 24 عينة من أغذية المدارس وتم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

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