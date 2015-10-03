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إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة أمام قرية العباسبة بمغاغة فى المنبا

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إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة أمام قرية العباسبة بمغاغة فى المنبا إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة أمام قرية العباسبة بمغاغة فى المنبا
‏أصيب 15 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية العباسية التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة عدد من العمال أثناء عودتهم من عملهم.

وبالانتقال والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية العباسية بطريق أسوان الزراعي بمركز مغاغة شمال المنيا وإصابة 15 عاملًا بسحجات وكدمات وكسر متفرقة بالجسم، وذلك أثناء عودتهم من عملهم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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