بالفيديو..اقتحام قوات أمن الإسماعيلية منطقة "السحر والجمال" وضبط الخارجين عن القانون

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بحملة أمنية مكبرة، أشرف عليها اللواء مساعد الوزير لمنطقة القناة والسيد اللواء مدير الأمن والقيادات الأمنية بالمحافظة، وضمت قوات إدارات البحث الجنائى وقوات الأمن والنجدة ووحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير، وقسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام بالإسماعيلية ، وقوات منطقة سيناء الشمالية لمكافحة المخدرات.

واستهدفت الحملة البؤرة الإجرامية بمنطقة “السحر والجمال” بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى :

ضبط ( عدى . غ . ح – سن 28 – عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه، وأيضا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل عمد ونصب.

ضبط ( محمد . ش . إ – سن 45 – عاطل – مقيم بالقاهرة ) مسجل خطر سرقات عامة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا إصابة خطأ وشيك وتسول، وذلك حال قيادته السيارة رقم (ب هـ هـ 684 مصر ) وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جرام بقصد الاتجار .

ضبط ( عصام . أ . م – سن 29 – عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية) سبق اتهامه فى 5 قضايا سرقة وسائل نقل، سلاح بدون ترخيص، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا تبديد وإصابة خطأ .

ضبط ( محمد . ب . أ – سن 35 – عاطل – ومقيم بمحافظة الجيزة ) سبق اتهامه فى قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى تبديد .

ضبط ( مازن . ف . ع – سن 39 – مهندس – ومقيم بمحافظة القاهرة ) حال قيادته السيارة رقم (ل ب هـ 961 مصر ) سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية تبديد .

ضبط ( 5 ) سيارات جارى الكشف عنهم .

ضبط كمية كبيرة من السرنجات وزجاجة بلاستيكية بها ( نصف لتر من مادة الماكس فورت المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارى موالاة الجهود والدفع بمزيد من الحملات المُكبرة الجنائية بكافة قطاعات الإقليم .