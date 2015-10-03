بالفيديو..اقتحام قوات أمن الإسماعيلية منطقة "السحر والجمال" وضبط الخارجين عن القانون

>
واستهدفت الحملة البؤرة الإجرامية بمنطقة “السحر والجمال” بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى :
ضبط ( عدى . غ . ح – سن 28 – عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه، وأيضا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل عمد ونصب.
ضبط ( محمد . ش . إ – سن 45 – عاطل – مقيم بالقاهرة ) مسجل خطر سرقات عامة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا إصابة خطأ وشيك وتسول، وذلك حال قيادته السيارة رقم (ب هـ هـ 684 مصر ) وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جرام بقصد الاتجار .
ضبط ( عصام . أ . م – سن 29 – عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية) سبق اتهامه فى 5 قضايا سرقة وسائل نقل، سلاح بدون ترخيص، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا تبديد وإصابة خطأ .
ضبط ( محمد . ب . أ – سن 35 – عاطل – ومقيم بمحافظة الجيزة ) سبق اتهامه فى قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى تبديد .
ضبط ( مازن . ف . ع – سن 39 – مهندس – ومقيم بمحافظة القاهرة ) حال قيادته السيارة رقم (ل ب هـ 961 مصر ) سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية تبديد .
ضبط ( 5 ) سيارات جارى الكشف عنهم .
ضبط كمية كبيرة من السرنجات وزجاجة بلاستيكية بها ( نصف لتر من مادة الماكس فورت المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارى موالاة الجهود والدفع بمزيد من الحملات المُكبرة الجنائية بكافة قطاعات الإقليم .