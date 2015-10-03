أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة كفر الشيخ تقرر دفن جثامين شاب وفتاتين غرقوا بمصيف "بلطيم"

Google+ Print
نيابة كفر الشيخ تقرر دفن جثامين شاب وفتاتين غرقوا بمصيف "بلطيم" نيابة كفر الشيخ تقرر دفن جثامين شاب وفتاتين غرقوا بمصيف "بلطيم"
قررت نيابة بلطيم بكفر الشيخ دفن جثث "محمود ع.م "25 سنة"، وخطيبته "نورا ب.ع " 21 سنة"، و"نسمة ع.س " 22 سنة"، غرقوا فى مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم اليوم، السبت، وتم انتشال جثثهم ونقلهم لمشرحة مستشفى بلطيبم المركزى.

وكانت إدارة مصيف بلطيم قد تلقت إشارة بوجود غرقى بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم، وتم إبلاغ قوات الإنقاذ النهرى والإسعاف وتمكنت فرقة الإنقاذ النهرى من انتشال الجثث ونقلهم لمستشفى بلطيبم المركزى، وتبين أنهم كانوا يستحمون بمياه البحر المتوسط وتعمقوا فى المياه ولم يستطيعوا مقاومة الأمواج فأدى لغرقهم ورؤاهم عدد من المتواجدين على الشاطئ، ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذهم.

وبالكشف الطبى عليهم تبين عدم وجود شبه جنائية فقررت تسليم الجثث لذويهم ودفنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365