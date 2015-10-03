نيابة كفر الشيخ تقرر دفن جثامين شاب وفتاتين غرقوا بمصيف "بلطيم"

قررت نيابة بلطيم بكفر الشيخ دفن جثث "محمود ع.م "25 سنة"، وخطيبته "نورا ب.ع " 21 سنة"، و"نسمة ع.س " 22 سنة"، غرقوا فى مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم اليوم، السبت، وتم انتشال جثثهم ونقلهم لمشرحة مستشفى بلطيبم المركزى.

وكانت إدارة مصيف بلطيم قد تلقت إشارة بوجود غرقى بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم، وتم إبلاغ قوات الإنقاذ النهرى والإسعاف وتمكنت فرقة الإنقاذ النهرى من انتشال الجثث ونقلهم لمستشفى بلطيبم المركزى، وتبين أنهم كانوا يستحمون بمياه البحر المتوسط وتعمقوا فى المياه ولم يستطيعوا مقاومة الأمواج فأدى لغرقهم ورؤاهم عدد من المتواجدين على الشاطئ، ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذهم.

وبالكشف الطبى عليهم تبين عدم وجود شبه جنائية فقررت تسليم الجثث لذويهم ودفنها.